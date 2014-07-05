مصمّم الأزياء Eric Tibusch يهدي مجموعته للمرأة العربية

مصمّم الأزياء الفرنسي "إيريك تيبوش" Eric Tibusch يبدع مجموعات مبتكرة ومميزة دائماً وهذا الصيف لم يكن باستثتاء حيث قدم مجموعة جديدة فيها الكثير من التصميمات المبدعة والجميلة وقد قام بعرضها مؤخراً ضمن أسبوع الموضة الصيفيّ، الذي أقيم في فندق "سان جورج" في بيروت، برعاية شركة L.I.P.S. وقد ضمّت هذه المجموعة تصميمات مميّزة، تنوّعت بين الفساتين والتيورات والمعاطف الخفيفة، إضافة إلى بعض الابتكارات الغريبة وغير المألوفة، مثل السراويل المتفاوتة الطول، والتي جمعت بين "الشورت والسروال". استوحى المصمّم هذه المجموعة من النساء في مختلف أنحاء العالم ومن جمالهنّ وقوّتهن، وكذلك من المرأة العربية التي يعتبرها من أجمل نساء العالم وأكثرهنّ فتنة وجاذبيّة، وأناقة. وقد استخدم في هذه المجموعة أقمشة مختلفة ومتناقضة، كالجلد، والشيفون، والحرير، والدانتيل والأقمشة البرَاقة، بالإضافة إلى الريش. وعبَّر من خلال هذا التناقض عن شخصيّة المرأة ذات الجوانب المتعددة. أمّا لوحة الألوان، فقد تنوّعت بين الأسود، والأبيض، والأحمر، والزهري، بالإضافة إلى الذهبي والفضي.

كان لمجلة "سيدتي" لقاء حصريّ مُصوّر مع المصمّم Eric Tibusch، تحدّث فيه عن المجموعة، ومصدر الوحي، والمرأة العربية والمزيد. شاهدي الفيديو هنا كي تقتربي أكثر من عالم المصمّم ومن أفكاره المبتكرة.

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