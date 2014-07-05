ما رأيك بأناقة خبيرة المظهر جويل ماردينيان؟

لقد اكتسبت مقدّمة البرامج وخبيرة المظهر، "جويل ماردينيان" شهرتها الواسعة من خلال برنامجها الناجح "Joelle"، الذي تستضيف فيه السيّدات من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتغيّر أسلوبهنّ في الجمال والأناقة، كونها أصبحت خبيرة في هذا الموضوع. لكن هل تمتلك جويل الأناقة والأسلوب المعاصر في الموضة؟ شاهدي إطلالاتها التي اخترناها لك اليوم، وأخبرينا رأيك بها.

لأنّ جويل تعمل في مجال الموضة والجمال، فهي على احتكاك مباشر مع آخر صيحات الموضة من الطرفين، لذلك نراها جريئة في أسلوبها وإطلالاتها، ودائماً مُبتكرة، ولو أنّ فيها بعض المبالغة أحياناً... وقد عملت على صبغ شعرها مؤخراً باللون الفوشيا، كتعبير منها عن جرأة مُطلقة. تختار في غالب الأحيان الفساتين التي تصل للركبة، خاصّة لتصوير حلقات برنامجها. كما ترتدي أحياناً الفساتين الطويلة الرسميّة التي تُصمّم خصّيصاً لها من قبل مصمّمي أزياء صاعدين. أما لأوقات الصباح والزيارات غير الرسميّة، فهي تعتمد الإطلالات العمليّة البسيطة، كالجينز أو الفساتين القطنيّة، أو السراويل الفضفاضة... لكن دائماً هناك لمسات مبتكرة ومعاصرة. وهي تهوى الحقائب الجلديّة الفاخرة، وتمتلك مجموعة كبيرة منها، وكذلك الأحذية، وخاصّة ذات الكعب العالي. وتعتمد جويل على الأكسسوار كثيراً، حيث تكمل إطلالتها به. ودائماً تختار العقود الكبيرة، أو الأقراط ذات التصاميم الغريبة، وكذلك الأساور المتعدّدة... وأهم قطعة أكسسوار بالنسبة إليها هي النظارات الشمسيّة، التي تمتلك الكثير منها، بمختلف الألوان والأشكال...

ما رأيك بإطلالات جويل ماردينيان؟ وهل تعتقدين أنّها تمتلك الأناقة الكافية والذوق المميز لتغيير إطلالات النساء؟

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