قرار رفع أسعار الغاز للمصانع: 8 دولار للمليون وحدة حرارية للأسمنت و7 للحديد

نشرت الجريدة الرسمية الليلة، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014 بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي.

وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 120 لسنة 1995، وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة الاولى: “يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي، طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن”.

المادة الثانية: “على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار”

المادة الثالثة: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5 – 7 – 2014″

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435، الموافق 3 يوليو 2014 م.

> وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 كالآتي:

بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009، ووعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 27-11-2011، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014، وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة الأولى: “يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات انتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى”.

المادة الثانية: “يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيميات بسر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة في العقود”.

المادة الثالثة: “يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للصناعة على النحو التالي، 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الاسمنت، 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين، والزجاج المسطح، 5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج، الأدوية، الهندسية، قمائن الطوب، وباقى الصناعات الأخرى”.

المادة الرابعة: “تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بسعر 1ر14 قرش لكل متر مكعب”.

المادة الخامسة: “يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري والمعادل للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري وغير المعادل للاستخدام المنزلي وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية، كمية الاستهلاك المتر المكعب، السعر قرش – متر مكعب، حتى 25 40، ومايزيد عن 25 وحتى 50 100، ومايزيد عن 50 150″.

المادة السادسة: “على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار”

المادة السابعة: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5 – 7 – 2014″.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1435، الموافق 3 يوليو 2014 م.

أ ش أ