“المصريين الأحرار” يطلق دورة رمضانية بالإسكندرية

أفتتح الدكتور شريف بغدادي سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، مع مجموعة من قيادات الحزب دورة كرة القدم الرمضانية بدائرة الرمل منطقة كوبري الناموس والتي تتسابق بها مجموعة فرق من الدوائر المختلفة علي كأس المصريين الاحرار.

وقال بغدادي أن الحزب بالإسكندرية حريص علي التواجد بجميع مناطق وأحياء المحافظة للتواصل مع كل فئات الجمهور السكندري وتقديم التوعية والخدمات والأنشطة المختلفة لمحاولة توصيل فكر الحزب وأهدافه لجموع الناس.

وأضاف عطية مدني أمين دائرة رمل ثان، أن الدورة الرمضانية ستستمر حتي نهاية الشهر الكريم بالإضافة لفعاليات ترفبهية أخري اثناء الدورة وستقوم الفرق الفائزه بالتصفية بينهم حتي تصل فرقة ألي كأس المصريبن الاحرار.

والجدبر بالذكر أن الحزب بالإسكندرية ينظم دورات رياضية كل عام في الشهر الكريم، إيماناً من الحزب ان لكل مواطن الحق في ممارسة مما لها من أهمية صحية ونفسية وأيضاً من تساعد علي خلق روح إيجابية لدي المواطنين، وهذا ما نحتاحه في تلك المرحلة الهامه التي تمر بها بلدنا الحبيبة.