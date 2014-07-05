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المتهمون في “أحداث قليوب” يهتفون من داخل قفص الإتهام قبل بدء جلسة النطق بالحكم

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المتهمون في “أحداث قليوب” يهتفون من داخل قفص الإتهام قبل بدء جلسة النطق بالحكم المتهمون في “أحداث قليوب” يهتفون من داخل قفص الإتهام قبل بدء جلسة النطق بالحكم

البلتاجي وحجازي

قام المتهمون قبل وصول أعضاء هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تمهيدًا لبدء جلسة النطق بالحكم على محمد بديع المرشد العام لتنظيم جماعة الإخوان، بالإضافة إلى 47 آخرين من قيادات الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قطع الطريق الزراعى بقليوب” التي وقعت شهر يوليو الماضي بإلقاء الهتافات من داخل قفص الإتهام.

وردد المتهمون هتافات منها: “الحكاية مش إخوان .. الحكاية شعب إتهان”، “يسقط يسقط حكم العسكر”، “ثوار أحرار هنكمل المشوار”، “ يا أم ولادك أهم .. دول علشانك شالوا الهم”.

وكان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ”التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب بمحافظة القليوبية”.

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