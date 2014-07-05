20% زيادة في أسعار الأجرة بالإسماعيلية واختفاء الزحام بمحطات الوقود

شهدت محافظة الإسماعيلية، زيادة أجرة خطوط السير حوالي 20% بعد زيادة أسعار الوقود في أول أيام تطبيق الزيادة وأختفي الزحام علي محطات الوقود.

حيث وقعت بعض الاشتباكات في الخطوط الخاصة بالقرى بعد زيادات التعريفة، وأنتشرت عناصر مباحث المرور بالمواقف للسيطرة علي الرفع العشوائي للتعريفة.

فيما أعلن اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية، عقد اجتماع مع مسئولي نقابة السائقين وقائد المرور واللجنة العليا للمواصلات لتحديد تعريفة موحدة لجميع الخطوط بما يحقق مصلحة الجميع.

وحذرت القوى الثورية والسياسية مما وصفته رجة فعل غاصبة من قرار زيادة الاسعار للوقود وما يتبعه من إحتمالات زيادة أسعار السلع ما لم تتخذ الحكومة إجراءات لضبط الاسواق.

وطالب سليمان الحوت منسق جبهة شباب الجمهورية الثالثة، الحكومة بتجنب الغضب الشعبي ووقف إرتفاع الأسعار حتي لا يعطي الفرصة لأعداء الثورة، مشدداً علي ضرورة إتخاذ اجراءات أخرى منها إقامة مشروعات تنموية بدلاً من زبادة الأسعار.