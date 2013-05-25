أحلام تتألق على طريقة نجمات Met Gala

يعد حفل Met Gala من أهم الاحتفالات في عالم الموضة إذ يحدد اتجاهاتها وما سيظهر في المواسم القادمة، ويبدو أنّ أحلام تعي ذلك تمامًا.

من اتجاهات الموضة التي ظهرت على السجادة الحمراء في حفل Met Gala كانت القفازات بشكل عام، والقفازات الموصولة بالفساتين تحديدًا. شاهدناها في إطلالة ملكة الحفل Beyonceونجمة التلفاز Kim Kardashian، وغيرهما.

في حلقة البارحة من برنامج Arab Idol اختارت النجمة أحلام أن تطل بإطلالة جريئة ومتجددة على طريقة نجمات ألـMet Gala حيث ارتدت فستانًا برّاقًا بقفازات دانتيل موصولة بأكمامه, حمل هذا الفستان توقيع مصممها المفضل توني يعقوب، وقد ظهر في مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2013.

ما رأيكِ بإطلالة النجمة أحلام، وهل ستعتمدين هذا الاتجاه الجريء في إطلالتكِ؟