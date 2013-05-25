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زهير مراد يزيّن إطلالة Jessica Alba

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زهير مراد يزيّن إطلالة Jessica Alba زهير مراد يزيّن إطلالة Jessica Alba

زهير مراد هو اختيار النجمات الأول إن أردن الظهور بلوك جذّاب أنيق وفخم . ظهرت بصماته الأنيقة على إطلالة النجمة Jessica Alba أثناء حضورها حفل Social Star Awards 2013 البارحة. وقد كانت أجمل إطلالات النجمة.
اختارت جيسيكا فستانًا أبيض قصيرًا تميّز بالتفاصيل الدقيقة الرائعة من الدانتيل من مجموعة ربيع وصيف 2013 للملابس الجاهزة. وقد فضّلت Jessica Alba أن تحافظ على نعومة إطلالتها فاختارت أن تنسّق فستانها الجميل مع أقراط ماسيّة صغيرة وحذاء أبيض جميل.
شاهدي إطلالة Jessica Alba بتصميم زهير مراد، وأخبرينا برأيكِ.

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سيدتي