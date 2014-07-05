وسط حضور جماهيري كبير.. محمد صبحي يفتتح ثاني أيام نهائيات مهرجان “آفاق مسرحية”

افتتح النجم محمد صبحي، ثاني أيام نهائيات مهرجان آفاق مسرحية في دورته الثانية، الذي أسسه المخرج هشام السنباطي، وذلك وسط حضور جماهيري كبير بمسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

بدأ الحفل، بعرض فيلم قصير يذكر بالدورة الأولى للمهرجان ومراحل تطوره، ثم تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الفنان القدير محمد صبحي رئيس شرف المهرجان، الذي ألقى كلمه خلال حفل الافتتاح مساء أمس ” الجمعة”" واعتذر فيها عن عدم حضوره في اليوم الأول من نهائيات مهرجان آفاق، معللًا السبب بأنه كان قادما من مدينة الإسكندرية.

ووعد صبحي، خلال كلمته بمشاركة العروض الفائزة في نهائيات مهرجان آفاق مسرحية بشكل احترافي فى الدورة الثانية من مهرجانه “المسرح للجميع”، الذي يقام خلال الشهور القادمة مع 6 عروض سيقوم بإخراجها ،ودعم كامل للعروض،كما توعد أيضًا بدعم مهرجان آفاق مادًيا، حيث يعد مشروع آفاق من أفضل المشاريع المسرحية الموجودة على الساحة الفنية،أملًا في مشاركة كل محافظات الجمهورية بعروض مسرحية متنوعة تعبر عن ثقافة وفن كل محافظة على حدا.

وكرم صبحي، خلال الحفل المخرج القديرعبد الغني ذكي،والفنانة سهى سمير المدير الفني لمشروع آفاق،كما قام بتسليم الجوائز للفرق والعروض المسرحية الفائزة، حيث فاز بالمركز الأول مناصفة عرض” صورة ماريا ” لفرقة أوبن مايند من محافظة القاهرة ،وعرض ” س ” لفرقة روبابكيا من محافظة القاهرة عن مسابقة عروض المونودراما،وفاز بالمركز الأول مناصفة عرض ” الغريب”لفرقة ماسيج تيم من محافظة القاهرة عن مسابقة عروض الديودراما،وفاز بالمركز الأول مناصفة عن مسابقتي عروض المسرح الإيمائي والمسرح الإستعراضي عرض “انتظار” لفرقة ولسه للفنون من محافظة الفيوم،وعرض ” أريد أن أقتل ” لفرقة فانتازيا المسرحية من محافظة القاهرة.

كما فاز بالمركز الثاني عرض” فلسفة شيطانية ” لفرقة حوارات من محافظة القاهرة عن مسابقة عروض مسرح المؤلف المصري،أما في المسابقة العامة فقد فاز بالمركز الأول عن مجموعة (أ) عرض”الإطار”لفرقة سوء تفاهم من محافظة القاهرة،وفي مجموعة (ب) فاز بالمركز الأول وجائزة مادية قيمتها 650 جنيها لدعم عرض جديد بهذه المجموعة عرض ” الأفاعي ” لفرقة الأمل من محافظة القاهرة ،وفي مسابقة مسرح الطفل فاز بالمركز الأول مناصفة وجائزة مادية قيمتها 900 جنيه لدعم عرض جديد بهذه المسابقة عرض”قنبلة قيد الإنفجار ” لفرقة رؤية للدراما الحركية من محافظة دمياط ،وفي مسابقة المسرح الفرعوني فاز بالمركز الأول عرض ” الشريعة المفقودة ” لفرقة المصراوية من محافظة القاهرة.

أ ش أ