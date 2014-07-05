أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شرطة الكهرباء تضبط 16 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

Google+ Print
شرطة الكهرباء تضبط 16 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 16 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

سرقة التيار الكهربى

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية مكبرة على مدار ٢٤ ساعة، لضبط كافة المخالفات فى مجال الكهرباء .

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 16 قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال كبار المشتركين، وضبط 4 آلاف و533 قضية سرقة تيار كهربائى، و26 مخالفة شروط التعاقد ، فى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية .

كما تمكنت شرطة الكهرباء من تحصيل 4 آلاف و496 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 21 مخالفة شروط التعاقد ، وتنفيذ 461 جنحة حبس .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا