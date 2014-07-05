شرطة الكهرباء تضبط 16 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية مكبرة على مدار ٢٤ ساعة، لضبط كافة المخالفات فى مجال الكهرباء .

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 16 قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال كبار المشتركين، وضبط 4 آلاف و533 قضية سرقة تيار كهربائى، و26 مخالفة شروط التعاقد ، فى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية .

كما تمكنت شرطة الكهرباء من تحصيل 4 آلاف و496 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 21 مخالفة شروط التعاقد ، وتنفيذ 461 جنحة حبس .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

أ ش أ