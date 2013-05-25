5 سنوات في أناقة الأميرة هيا بنت الحسين

تتمتّع الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بـ"ستايل" فريد تُميّزه الأناقة والجمال. هي تعشق البساطة، وتنجح دائماً في التنويع والتنقّل بين الألوان والتصاميم المختلفة، وهذا ما يجعلها بعيدة تماماً عن الإطلالات المملّة.

ومع اهتمامها الواضح بأناقتها، لم تتخلَّ الأميرة هيا عن الأزياء التراثيّة الجميلة، ممّا يضفي على أناقتها طابعاً خاصّاً. ويبدو أنّها تعشق المجوهرات المزيّنة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ تحديداً، إذ تكرّر ظهوره في إطلالاتها عدّة مرّات.

إن أردتِ الحصول على إطلالة مشابهة لإطلالات الأميرة هيا بنت الحسين، عليكِ الانتباه إلى 3 نقاط أساسيّة، وهي:

1- البساطة: البساطة هي أساس أناقة الأميرة هيا، فعليكِ سيدتي أن تحافظي على بساطة إطلالتكِ باقتناء الأزياء الناعمة والمجوهرات البرّاقة ذات التصميم البسيط. 2- التنويع:

لا تخشى الأميرة من التنويع، إذ نُشاهدها مرّات ترتدي الأزياء التراثيّة، ومرّات أخرى متألّقة بأزياء عصريّة جذّابة. نوّعي في إطلالتكِ، وابتعدي عن التكرار حتّى تتألّقي بطريقتها.

3- الأحجار الكريمة:

عقد من اللؤلؤ أو أقراط من الياقوت يُمكن أن تضفي الكثير على إطلالتكِ. ارتديها مع أزياء ناعمة لتحصلي على إطلالة ملكيّة رزينة.

وبالتأكيد، لا يمكن أن ننسى الابتسامة. فالابتسامة المشرقة التي تتمتّع بها الأميرة هيا هي العامل الأهمّ في أناقتها...

شاهدي إطلالات الأميرة هيا، واسترشدي بنصائح "سيدتي نت" لتتألّقي على طريقتها.