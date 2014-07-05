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“المرصد السوري”: “داعش” أقوى تنظيم مسلح في سوريا ونفوذ “جبهة النصرة” يتراجع

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“المرصد السوري”: “داعش” أقوى تنظيم مسلح في سوريا ونفوذ “جبهة النصرة” يتراجع “المرصد السوري”: “داعش” أقوى تنظيم مسلح في سوريا ونفوذ “جبهة النصرة” يتراجع

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن نفوذ جبهة النصرة، بدأ يتراجع في شرق وشمال سوريا ، لينحصر في أرياف حلب وإدلب وحماة.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم ، ” في محيط العاصمة انحصر نفوذ النصرة في بعض مناطق القلمون، التي تشهد اشتباكات متواصلة مع القوات الحكومية مدعومة بمقاتلي حزب الله ، بعدما أعلن مقاتلو النصرة في الغوطة الشرقية مبايعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ، مشيرا إلى تحول معقل (النصرة) إلى درعا البعيدة جغرافياً عن نفوذ الدولة.

وأكد عبد الرحمن، أن تنظيم داعش، بات عمليًا أقوى تنظيم مسلح متماسك في سوريا، وأنه عقب سقوط دير الزور بيد مقاتلي الدولة ، بدأ انحسار وجود جبهة النصرة ، مضيفًا “هذا الأمر لم يكن مستغربا بالنسبة لنا ؛ لأن معقل جبهة النصرة ومقر قائدها في الشحيل بدير الزور، انتهى بسيطرة (داعش) عليه”.
> أ ش أ

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