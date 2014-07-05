الداخلية البحرينية تعلن مقتل أحد ضباطها جنوب المنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مقتل ضابط شرطة، في عملية تفجير وصفتها الوزارة بالإرهابية جنوب العاصمة المنامة.

وقالت الوزارة ، في بيان لها نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم السبت، إن الضابط ويدعى محمود فريد، لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم، بعد إصابته بجروح في عمل إرهابي، وقع في قرية العكر الشرقية جنوبي المنامة.

ويعد هذا التفجير الأحدث في سلسلة هجمات على قوات الأمن في البحرين، ولم تعلن أية جهة المسئولية عن تنفيذه.

وتتهم السلطات البحرينية، جماعات شيعية تقول إن لها صلات بإيران، بشن هجمات على قوات الأمن، في حين تنفي إيران الأتهامات البحرينية الرسمية بالضلوع في الأحداث في البحرين.

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