جورج قرداحي ينجح في إعادة زوجين بعد انفصال عام

نجح الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في إعادة المياه إلى مجاريها مجددا بين زوجة وزوجها بعد انفصال استمر عام بعد زواج أسفر عن ثلاثة أبناء.

تقدم الزوج بطلب إلى برنامج "المسامح كريم" الذي يقدمه جورج، وأكد رغبته في أن يعود إلى زوجته خاصة وإنه سبق وعنفها ووصل إلى حد أن ضربها بالأيدي، فتم توجيه الدعوة إلى الزوجة من دون أن تعلم السبب وحينما استجابت وذهبت إلى البرنامج تفاجأت بوجود الزوج.

أرادت الزوجة الانسحاب إلا أن جورج حاول تهدئتها وإقناعها بالعودة، فلم تقتنع لأن زوجها عصبي ويبحث عن الهدوء الشديد في المنزل في ظل وجود ثلاثة أبناء حسب قولها، كما إنه عنيف لدرجة كبيرة مع أبنائه رغم حبه الشديد لهم.

وفي نهاية الحلقة اشترطت الزوجة أن يعتذر الزوج لها أمام الجميع وبالفعل اعتذر لها بأبيات من الشعر وأعقبها بكلمة "أنا آسف ليكي" فقبلت فارتسمت اتسامه السعادة على وجه جورج كونه سببا في إنه أعاد الأسرة لشملها وأنقذها من الانهيار.