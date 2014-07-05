هاني سلامة: فتيات عرضن عليّ قضاء ليالي حمراء بعد الزواج

قال الفنان هاني سلامة أن هناك فتيات كثيرات عرضن عليه قضاء ليالي حمراء معهن إلا إنه رفض كونه متزوج ولديه إبنتين ويحمد الله عليهن.

وأضاف خلال تصريحاته في برنامج "ليلة" مع الإعلامية المصرية سمر يسري، انه كان متعدد العلاقات النسائية قبل الزواج مثل أي شاب في عمره ولكن بمجرد أن تزوج كفّ عن هذه العلاقات نهائيا كونه يريد أن يبارك له الله في أسرته الصغيرة.