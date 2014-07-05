فضائح برامج المقالب تنكشف هذا العام

أصبحت برامج المقالب أكثر من اللازم وبالرغم من محاولة صناع هذه البرامج البحث بشكل مستمر عن برامج مختلفة في شكلها وطبيعتها، إلا أن الواقع يؤكد أن هذه البرامج مفبركة وأصبحت مفتقده للمنطقية.

الكثير من الدلائل باتت تنكشف واحد تلو الآخر لتنفضح خدعة برامج المقالب التي تصل ميزانية بعضها إلى ملايين الدولارات.

أول الفضائح طالت أكثر برامج المقالب انتشارا وهو برنامج رامز الذي يقدم برنامجه هذا العام تحت عنوان رامز قرش البحر، والفضيحة جاءت من أهل الفن أنفسهم حينما أكد النجم باسم سمرة في لقائه مع سمر يسري في برنامج ليلة أن برامج المقالب مجرد برامج سخيفة ومفبركة وأنه تم الاتصال به أكثر من مرة ليشارك في برنامج رامز ولكنه رفض بالرغم من العائد المادي الكبير الذي عرض عليه.

الكثير من الاشارات تثبت أن برامج رامز مفبركة، أهمها ما علمناه من أحد العاملين بالبرنامج بأن أحمد السقا في رامز قلب الأسد كان يعرف بالمقلب وأن محمد هنيدي كان يعرف أيضا في رامز عنخ آمون وبالتأكيد كان السقا يعرف بالمقلب أيضا هذا العام وأن انفعاله الغريب على المصور من أهم الأدلة على ذلك حيث يزيد من الإثارة في الحلقة إضافة إل المسدس الذي حضر به.

الفضيحة الأخرى طالت برنامج الزفة الذي يعرض على قناة النهار ويقدمه عبد الرحمن مالك. البرنامج مختلف في فكرته حيث يعتمد على رد فعل الزوجة عندما تجد زوجها يزف إلى أخرى، وأثناء مشاهدتي لبرومو مسلسل أمراض نسا لمصطفى شعبان فوجئت باحدى ضيفات البرنامج كومبارس في المسلسل وهو ما انتشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ضيف الحلقة الذي يؤدي دور الزوج كومبارس هو الاخر.

وبالرغم من عدم ظهور دليل مادي على برنامج فؤش في المعسكر، إلا أن الكثيرين وخاصة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يرى أي منطقية في أحداث البرنامج، وأن كثير من الحلقات كان من الواضح تماما أنها مفبركة مثل حلقتي هاني رمزي وخالد سليم وغيرها.

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