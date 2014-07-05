المقادير

كيلوغرام من السميد المحمّص

كيلوغرام من السكّر

كوب ونصف الكوب من القطر

نصف كوب من ماء الورد

كوب من السمن

نصف كيلوغرام من القشدة الطازجة الجاهزة

نصف كوب من الفستق الحلبي المفروم، للتزيين

نصف كوب من اللوز المحمّص، للتزيين

ربع كوب من زهر الليمون، للتزيين

طريقة التحضير

1 يُضاف، إلى قدر كبيرة، كلّ من السميد والسكّر والقطر وماء الورد والسمن، ويُدعك هذا الخليط جيّداً باليدين، حتى يتماسك.

2 يُمدّ هذا الخليط على ورق النايلون، وتُعدّ طبقة من القشدة فوقه، ثم يُلفّ على شكل "ساندويش" يُحفظ في الثلاجة، حتى يتماسك.

3 طريقة التقديم:عند التقديم، تُقطّع المفروكة، وتُزيّن بالفستق الحلبي واللوز وزهر الليمون.

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