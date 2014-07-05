أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

المفروكة

Google+ Print
المفروكة المفروكة

الجمعة 04-07-2014 00:26

المقادير

كيلوغرام من السميد المحمّص

كيلوغرام من السكّر

كوب ونصف الكوب من القطر

نصف كوب من ماء الورد

كوب من السمن

نصف كيلوغرام من القشدة الطازجة الجاهزة

نصف كوب من الفستق الحلبي المفروم، للتزيين

نصف كوب من اللوز المحمّص، للتزيين

 ربع كوب من زهر الليمون، للتزيين

 

طريقة التحضير

1 يُضاف، إلى قدر كبيرة، كلّ من السميد والسكّر والقطر وماء الورد والسمن، ويُدعك هذا الخليط جيّداً باليدين، حتى يتماسك.

2 يُمدّ هذا الخليط على ورق النايلون، وتُعدّ طبقة من القشدة فوقه، ثم يُلفّ على شكل "ساندويش" يُحفظ في الثلاجة، حتى يتماسك.

3 طريقة التقديم:عند التقديم، تُقطّع المفروكة، وتُزيّن بالفستق الحلبي واللوز وزهر الليمون.

 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحملdه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي