الدولما بالزيت

المقادير

8 حبّات من الكوسى الصغير الحجم

8 حبّات من الباذنجان الصغير الحجم

8 حبّات من البصل الصغير الحجم المقشّر

8 حبّات من البندورة الصغيرة الحجم

8 حبّات من البطاطس الصغيرة الحجم المقشّرة

5 أكواب من الماء

ملعقتان كبيرتان من صلصة البندورة

للحشو:

باقة من البقدونس

ربع باقة من النعناع الأخضر

حبّة من البصل

حبّتان من البندورة

نصف كوب من الأرّز المصري

ربع كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من عصير الليمون الحامض

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمّان

ربع كوب من حبّات الرمّان

رشّة من البهار الحلو

رشّة من الملح

طريقة التحضير

1 تُنقر حبّات الكوسى والباذنجان، ثم تُغسل جيّداً، وتصفّى.

2 تُفرّغ دواخل حبّات البصل والبندورة والبطاطس.

3 لإعداد الحشو: يُفرم البقدونس والنعناع فرماً ناعماً، ثم يُضاف البصل والبندورة المقطّعين إلى مكعّبات صغيرة إليهما. يُسلق الأرّز المصري في قدر تحتوي على الماء حتى ينضج بصورة غير تامّة، ثم يُصفّى ويُبرّد، ويُضاف فوق الخضراوات.

تُخلط مكوّنات الحشو، جيداً. ويُسكب زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض ودبس الرمّان فوقه، ثم تُضاف حبّات الرمّان إليه، ويُنثر البهار الحلو والملح.

4 تُخلط مكوّنات الحشو مجدّداً، وتُحشى حبّات الكوسى والباذنجان والبصل والبندورة والبطاطس به. ثم، تُصفّ في صينيّة، ويُضاف الماء فوقها، كما صلصة البندورة وما تبقّى من مرق الحشو.

5 تُوضع الصينيّة في الفرن لحوالى ساعة. ويُقدّم هذا الطبق، بعد تبريده.

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