أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

الدولما بالزيت

Google+ Print
الدولما بالزيت الدولما بالزيت

الجمعة 04-07-2014 00:32

المقادير

8 حبّات من الكوسى الصغير الحجم

8 حبّات من الباذنجان الصغير الحجم

8 حبّات من البصل الصغير الحجم المقشّر

8 حبّات من البندورة الصغيرة الحجم

8 حبّات من البطاطس الصغيرة الحجم المقشّرة

5 أكواب من الماء

ملعقتان كبيرتان من صلصة البندورة

 

للحشو:

باقة من البقدونس

ربع باقة من النعناع الأخضر

حبّة من البصل

حبّتان من البندورة

نصف كوب من الأرّز المصري

 

 

ربع كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من عصير الليمون الحامض

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمّان

ربع كوب من حبّات الرمّان

رشّة من البهار الحلو

رشّة من الملح

 

طريقة التحضير

1 تُنقر حبّات الكوسى والباذنجان، ثم تُغسل جيّداً، وتصفّى.

2 تُفرّغ دواخل حبّات البصل والبندورة والبطاطس.

3 لإعداد الحشو: يُفرم البقدونس والنعناع فرماً ناعماً، ثم يُضاف البصل والبندورة المقطّعين إلى مكعّبات صغيرة إليهما. يُسلق الأرّز المصري في قدر تحتوي على الماء حتى ينضج بصورة غير تامّة، ثم يُصفّى ويُبرّد، ويُضاف فوق الخضراوات.

تُخلط مكوّنات الحشو، جيداً. ويُسكب زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض ودبس الرمّان فوقه، ثم تُضاف حبّات الرمّان إليه، ويُنثر البهار الحلو والملح.

4 تُخلط مكوّنات الحشو مجدّداً، وتُحشى حبّات الكوسى والباذنجان والبصل والبندورة والبطاطس به. ثم، تُصفّ في صينيّة، ويُضاف الماء فوقها، كما صلصة البندورة وما تبقّى من مرق الحشو.

5 تُوضع الصينيّة في الفرن لحوالى ساعة. ويُقدّم هذا الطبق، بعد تبريده. 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحملdه الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي