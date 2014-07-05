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بالصور .. أمن مطروح يضبط 5 طرب حشيش و 9000 قرص مخدر بمسكن عاطل

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بالصور .. أمن مطروح يضبط 5 طرب حشيش و 9000 قرص مخدر بمسكن عاطل بالصور .. أمن مطروح يضبط 5 طرب حشيش و 9000 قرص مخدر بمسكن عاطل

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارًا من قسم شرطة مرسى مطروح بضبط 9 ألاف قرص من عقار الترامادول مخدر و 5 طرب حشيش مخدر بمسكن عاطل يتاجر في المواد المخدرة والذي تمكن من الهرب عند شعوره باقتراب القوات لمداهمة منزله .

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح عن قيام محمد خ ح م وشهرته توتى ( 21 سنة ) عاطل مقيم خلف المنطقة الطبية بوسط مدينة مرسى مطروح بالاتجار فى المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وأثناء اقتراب القوات فر هارباً وتم ضبط بمسكنه عدد 5 طربة لمادة الحشيش المخدر وعدد 9000 قرص لعقار الترمادول المخدر وعدد 5 سكين كبير الحجم والتى تستخدم فى إعداد وتجهيز مخدر الحشيش للبيع .

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وضبط المتهم الهارب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة .

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