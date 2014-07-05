ضبط المتهمين بخطف طفل بالقاهرة الجديدة وطلب فدية من أهله‎

تبلغ لقسم شرطة القاهرة الجديدة ثان من المواطنه وهاد محمود عادل محمود سن 36 ربة منزل ومقيمه دائرة القسم باكتشافها اختفاء نجلها عمرو وليد محمد نبيل البالغ من العمر 3 سنوات ومقيم بذات العنوان حال قيامه باللهو امام المنزل وكذا السائق طرفها زين العابدين عبدالله عيد سن 40 ومقيم محافظة اسيوط والسيارة ملكها رقم م ف أ 721 ماركة اوبل بيضاء اللون – وفي وقت لاحق ورد اتصال هاتفي من قائد السيارة يفيد تواجد نجلها صحبته ومساومتها علي اعادته والسيارة المستولي عليها مقابل مبلغ مالي 40 ألف جنيه .

بناءا علي توجيهات اللواء مساعد الوزير . لقطاع امن القاهرة – بسرعة الوقوف علي حقيقة الواقعة وضبط مرتكبيها واعادة المجني عليه فقد اسفرت جهود البحث بإشراف اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الي صحة الواقعة وان المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع اخرين وفي سبيل ضبط المتهمين دون المساس بالمجني عليه فقد قام العقيد محمود فاروق مفتش مباحث القاهرة الجديدة بالإتفاق مع أسرة المجني عليه على مجاراة الجناة إلى أن قاموا بإطلاق سراح الطفل المخطوف واستعادة السيارة عقب تسليم المشكو في حقه المبلغ المتفق عليه بمنطقة بهتيم اعلي الطريق الدائري دائرة مركز شرطة ” الخانكة / قليوبية ”.

> ثم قام كلا من المقدم سامح الجزار رئيس مباحث القسم و النقيب تامر حسني و النقيب تامر عبد الشافي بتتبع خط سير المتهم إلى أن تمكنوا من ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل وبصحبته كل من :” ممدوح حسين طوسون احمد سن 35 عامل ومقيم محافظة اسيوط - سيد محمد داهش سن 40 سائق ومقيم بذات العنوان - اسلام اشرف حنفي سن 20 عامل ومقيم بذات العنوان ” .

حال استقلالهم السيارة رقم ي ط أ 5498 ميكروباص ملك وقيادة المتهم الثالث وبحوزتهم المبلغ المشار اليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واضاف الاول انه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليها خطط لخطف الطفل ومطالبة المبلغة بفدية مقابل اطلاق سراحه وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهم وبتاريخ الواقعة قام باختطاف المجني عليه واحتجازه بالسيارة المضبوطة وعقب استلامه الفدية اطلق سراح المجني عليه وتوجه لمقابلة باقي الجناة الا انه تم ضبطهم بمواجهة باقي المتهمين ايدوا ما جاء بأقوال الاول فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.