ضبط 826 مخالفة مرورية و14 قضية تموين و3 قضايا مخدرات خلال حمله امنية بسوهاج‎

أسفرت جهود الحملة الامنية لتي قامت بها مديرية امن سوهاج عن ضبط الآتي :-

المخالفات المرورية عدد [ 826 ] مخالفة مرورية قضايا التموين عدد [ 14 ] قضية تموينية في مجال ضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر :-

1- طبنجة ماركة بروانينج عيار 9 ملى بدون أرقام وكذا فرد روسي صناعة محلية وكذا عدد “5″ طلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم / احمد محمود عبد اللاه محمد وشهرته احمد الطويل سن 39 عاطل ومقيم شارع السوق بندر المنشاة والسابق اتهامه في عدد “10″ قضايا آخرهم القضية رقم 174 جنح مركز المنشاة لسنة 2013 [مقاومة سلطات ] والمسجل شقي خطر تحت رقم 13/3 فئة أ سلاح ناري ومواد كحولية

> والمحكوم عليه فى الجناية رقم 585 جنايات قسم جرجا لسنة 2013 كلى برقم 157 جنوب سوهاج حبس عشر سنوات شغل سرقة بالإكراه بجلسة 16/6/2013م تحرر عن ذلك المحضر رقم 2798 أدارى مركز المنشاة لسنة 2014

> فـي مجال ضبط الأسلحة البيضاء :” تم ضبط عدد “1 ” قطعة سلاح أبيض ” .

و فـي مجال مكافحة جرائم المخدرات :” تم ضبط عدد ” 3 ” قضية بيانهما كالتالي :-

- تم ضبط المتهم طه محمد احمد علي سن 44 وكيل مدرسة ومقيم نجع أبو شجرة قسم ثان سوهاج وبحيازته عدد ” 18 ” قرص مجهول المصدر بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال قسم ثان سوهاج .

2- تم ضبط المتهم احمد علاء رجب حسين سن 22 مجند بالقوات المسلحة ومقيم غرب الكوبري – قسم أول سوهاج وبحيازته عدد ” 50 ” قرص تامول المخدر ومبلغ مالى وقدرة 55 جنيهاً وهاتف محمول بمواجهة بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2392 أدارى قسم أول سوهاج لسنة 2014 .

3- تم ضبط المتهم حماده خلف حسن عبد الله سن34 عامل – ومقيم مركز طما وبحيازته عدد ” 5 ” قرص تامول المخدر حيازة المتهم بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي جارى تحرير المحضر اللازم بقسم ثان سوهاج .

فـي مجال ضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم فـي قضايا مختلفة:-

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام من ضبط المحكوم علي / محمود حسين يونس قايد وشهرته احمد سن 34 حاصل على ليسانس حقوق ومقيم أولاد خلف – دائرة المركز والمحكوم عليه فى القضية رقم 2489 جنايات مركز دار السلام لسنة 2013 كلى جنوب سوهاج بجلسة 6/7/2013م غيابي مؤبد ” قتل عمد ” .

في مجال ضبط تنفيذ الأحكام :-

تم تنفيذ عدد ” 169 ” حكم ، تـم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن .