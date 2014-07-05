محافظ الاسكندرية يزور نادي سموحة قبل نهائي الدوري‎

قام اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية بزيارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والجهاز الفني و اللاعبين أثناء التدريب في ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة بدار الدفاع الجوي محل إقامة معسكر الفريق الذي يستعد لخوض مباراة هامة مع النادي الأهلي يوم الاثنين القادم بإستاد القاهرة .

وتاتي الزيارة في إطار تحفيز اللاعبين و رفع روحهم المعنوية قائلا: انتم تلعبون باسم الإسكندرية و تحققون انجاز تاريخي لأول مرة منذ عام 1966 و هو تاريخ فوز النادي الاوليمبي ببطولة الدوري و سيكون نادي سموحة هو ثاني نادي يحقق للإسكندرية هذا الانجاز التاريخي مؤكدا أن شعب الإسكندرية في انتظار هذا النصر العظيم .

ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم للنادي و للرياضة في الإسكندرية بشكل عام .

كما ذكر كابتن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة بأن زيارة المحافظ للفريق وسط التدريب تعتبر حافز كبير للنصر و أن الفريق سيبذل كل جهد ممكن لإسعاد شعب الإسكندرية ​