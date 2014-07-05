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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بسوهاج‎

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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بسوهاج‎ بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث قسم جرجا بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، وارتكبوا عدد تسعة وقائع سرقه حيث تكون هذا التشكيل من خمسة اشخاص وهم :
> 1- سيده محمد ابراهيم 39 سنه ربة منزل ومقيمه بندر جرجا 2.
> 2- صابرين محمد حسن 25 سنه ربة منزل ومقيمه الابعاديه جرجا.
> 3- مصطفى السيد مزارع 18 سنه عاطل ومقيم الابعاديه جرجا .
> 4- حسام حسن يوسف 19 سنه عامل ومقيم المشتل جرجا .
> 5- احمد صبري احمد عبدالعال 17 سنه عاطل ومقيم الابعاديه جرجا .
> و بمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع الاتيه : “ واقعة المحضر رقم2احوال القسم بتاريخ 28/6/2014 سرقه مسكن - واقعة المحضر رقم 4605 جنح القسم لسنة2014 سرقة مسكن –   واقعة المحضر رقم 4625 جنح القسم لسنة 2014 سرقه مسكن -  واقعة المحضر رقم 1126 اداري القسم لسنة 2014 سرقة مسكن -  واقعة المحضر رقم 4415 جنح القسم لسنة 2014 سرقة مسكن  - واقعة المحضر رقم 2 احوال القسم بتاريخ 26/6/2014 سرقة مسكن –  واقعة المحضر 10 احوال القسم بتاريخ 27/6/2014 سرقة مسكن -  واقعة المحضر رقم 23 احوال القسم بتاريخ 28/6/2014 سرقه مسكن -  واقعة المحضر رقم 4509 جنح القسم لسنة 2014 سرقه ” .

حيث قاموا بالارشاد على مكان المسروقات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22 احوال القسم وجاري العرض على النيابه العام.

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