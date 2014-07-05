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عبد الواحد: الاعتزال ليس في حساباتي .. وهذه خطة مستقبلي

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عبد الواحد: الاعتزال ليس في حساباتي .. وهذه خطة مستقبلي عبد الواحد: الاعتزال ليس في حساباتي .. وهذه خطة مستقبلي

أكد عبد الواحد السيد قائد وحارس مرمى فريق الزمالك على رغبته في الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء حتى نهاية تعاقده، نافيا اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد عبد الواحد السيد في نهاية الموسم المقبل، فيما ظهرت تقارير حول اعتزاله نهاية الموسم الجاري.

ونفى عبد الواحد ذلك لـFilGoal.com قائلا: "الاعتزال غير موجود في الحسبان، يتبقى لي موسم مع الزمالك، إذا كان هناك رغبة لدى الزمالك في استمراري حتى نهايته سأعلن اعتزالي بنهاية عقدي".

وأضاف "إذا لم يرغب مسؤولو الزمالك في استمراري فلدي عروض أخرى خلال ثلاثة أيام سأتخذ قرارا نهائيا بوجهتي المقبلة".

وتابع "إذا رحلت عن الزمالك فسأوقع لمدة عامين للمكان الذي سأختاره ثم أعلن اعتزالي بعدها، ولكن الاعتزال نهاية الموسم الجاري غير موجود في الحسبان".

ويعد عبد الواحد السيد أحد أقدم لاعبي الدوري المصري واستمرارا مع فريقه منذ 1997 وحتى الآن محققا أطول فترة استمرار وولاء لنفس النادي بين اللاعبين المصريين.

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