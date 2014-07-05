ميدو: أشكر أفضل قائد للزمالك.. وعبد الواحد: أشكر المدرب على معاملته

وصلة مدح بين عبد الواحد السيد حارس وقائد الزمالك من جهة، وأحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض.

ميدو منح عبد الواحد السيد من ضمن 7 لاعبين فترة راحة حتى تنتهي فترة مشاركات الزمالك في الدورة الرباعية وكأس مصر.

لكن عبد الواحد السيد تواجد في تدريبات الزمالك التي شهدت مشاركة العديد من اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.

وقال ميدو: "أشكر عبد الواحد السيد لأنه متواجد معنا برغم أنه فعليا في فترة إجازة".

وتابع "عبد الواحد رغب أن يتواجد بين اللاعبين الشباب لمنحهم الثقة اللازمة، إنه بذلك يثبت أنه أفضل قائد للنادي".

ورد عبد الواحد السيد "أشكر ميدو لأنه يتعامل معي كفرد من الجهاز الفني".

وعن عدم مشاركته في الفترة الماضية، أكد "من الطبيعي أن يلعب في الكأس من يشارك في مباراة بتروجيت".