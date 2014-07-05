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170 الف حالة ختان في المملكة المتحدة

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170 الف حالة ختان في المملكة المتحدة 170 الف حالة ختان في المملكة المتحدة

ارشيفية

كشف تقرير برلماني عن أن نحو 170 ألف إمرأة وفتاة خضعن للختان في المملكة المتحدة.

وكشف تقرير لجنة الشؤون الداخلية أنه في حيين اثنين من ضواحي لندن يوجد واحدة من من بين عشر فتيات يولدن لأمهات خضعن لعمليات ختان، وبالتالي فهن أنفسهن في خطر.

وأوضح التقرير أنه يتم اجراء ختان الإناث للفتيات التي تتراوح أعمارهن بين خمس وثمان سنوات.

وأكد التقرير أن عمليات الختان تجرى في بريطانيا من قبل ممارسين دون تدريب رسمي، ومن دون مخدر، وذلك باستخدام السكاكين، أو مقصات أو حتى قطعة من الزجاج.

وذكرت اللجنة أنه لا يزال هناك معلومات قليلة عن الفتيات الأكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن الآثار المباشرة تشمل ألم شديد، ونزيف، وصدمة، والعدوى والوفاة في بعض الأحيان.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الشرطة حققت في أكثر من 200 دعوى خلال السنوات الخمس الماضية.

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