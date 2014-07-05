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حملة المحليات للشباب ببورسعيد تستنكر قرارات رفع الدعم على المواد البترولية وتدين حكومة محلب بأكملها

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حملة المحليات للشباب ببورسعيد تستنكر قرارات رفع الدعم على المواد البترولية وتدين حكومة محلب بأكملها حملة المحليات للشباب ببورسعيد تستنكر قرارات رفع الدعم على المواد البترولية وتدين حكومة محلب بأكملها

ادانت حملة المحليات للشباب قرار رفع سعر المواد البترولية فجأة و التي ستكون لها تأثير سلبي جدا علي المواطن المصري .

و قال أحمد شردي المتحدث الرسمي للحملة انه بهذه القرارت التى من شأنها احداث بلبلة وعدم استقرار بالشارع المصرى وان رفع الدعم عن البنزين وارتفاع اسعارة ستكون السبب الاول والرئيسي فى رفع جميع السلع الحياتية والاساسية التى يعانى لتوفيرها المواطن البسيط والذى يحارب من اجل العيش فى ظل وجود الدعم الحكومى ؛ فماذا عن البسطاء بعد رفع الدعم عنهم ؟

و طالب شردي من الحالية برئاسة الدكتور ايراهيم محلب بسرعة ايقاف هذه القرارات واعادة النظر فيها فليس من العدل بعد ثورتان عظيمتان ان يكون هذا هو الحال الذى لطالما حلمنا بتغيرة والعمل علي اصلاح هذه الاوضاع ، ونحن حملة المحليات ببورسعيد نؤكد علي ان الدعم خط احمر لا يجب المساس به او التجريح فيه لانه سيخلق ثورة جديدة لا تعرف عن السلمية شئ اسمها “ثورة الجياع”

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