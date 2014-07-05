قيادي بحماس ينفي وجود اتفاق هدنة بين الحركة وإسرائيل

صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشير المصري بأنه لا وجود لاتفاق محدد على التهدئة مع اسرائيل كما تناقلته الانباء.

وأكد المصريـ في تصريح خاص لراديو هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” ـ أن هنالك اتصالات مع حماس عبر المصريين بهذا الشان، موضحا أن هناك اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل.

وكانت تقارير قد ذكرت قرب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين.

وتقول حماس إنها مستعدة لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل مقابل وقف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.

أ ش أ