كلمات وعظية في عدد من المساجد والجوامع خلال النصف الثاني من رمضان

يواصل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي سلطانة في مدينة الرياض تنظيمه لسلسلة من الكلمات الوعظية لمجموعة من المشايخ الدعاة، وطلبة العلم في عدد من المساجد والجوامع خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري 1435ه .

ففي اليوم السادس عشر يلقي الدكتور وليد بن فهد الودعان محاضرة بعنوان:(استثمار الأوقات بالطاعات) بجامع الشيخ ناصر الصفيان بحي شبرا، والدكتور سعد بن غليفص القحطاني محاضرة بعنوان: ( الحياة البرزخية ) بجامع الشيخ عبدالله الراجحي بحي شبرا بعد صلاة التروايح، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان محاضرة بعنوان:( المصارعة في الخيرات ) بجامع الشيخ ابن عمار بحي البديعة بعد أذان العشاء.

وفي اليوم السابع عشر يلقي الدكتور سعد بن غليفص القحطاني محاضرة بعنوان:(مفاتيح السعادة ) بجامع الشيخ ناصر الصفيان بحي شبرا بعد صلاة التراويح ، وفي اليوم الثامن عشر يلقي الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله الباتلي محاضرة بعنوان:( فضل العشر الأواخر في رمضان ) بجامع الشيخ عبدالله الراجحي بحي شبرا بعد صلاة التراويح ، وفي نفس اليوم لقاء مفتوح لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان في جامع القصر بحي القصر بعد صلاة التراويح ، ويلقي الدكتور عثمان بن محمد الصديقي محاضرة في نفس اليوم تفسير قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن ) بجامع الشيخ إبن عمار بحي البديعة بعد أذان العشاء .

وفي اليوم التاسع عشر يلقي الدكتور عبدالله بن محمد العسكر محاضرة بجامع الشيخ ناصر الصفيان بحي شبرا بعد صلاة التراويح ، ويلقي محمد بن عبدالعزيز الشمالي محاضرة بعنوان : ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) بجامع الشيخ :ابن عمار بحي البديعة بعد أذان العشاء ، وفي اليوم العشرين يلقي الدكتور عثمان بن محمد الصديقي محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن) بجامع الشيخ عبدالله الراجحي بعد صلاة التروايح ، ووفي اليوم الثاني والعشرين يلقي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان محاضرة بعنوان :( تأملات في آيات ) بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة بعد صلاة التروايح .

وفي اليوم الثالث والعشرين يلقي الدكتور سعيد بن غليفص القحطاني محاضرة بعنوان : (وقفات مع سورة القدر) بجامع القصر بحي القصر بعد صلاة التراويح ، وفي اليوم الرابع والعشرين يلقي الدكتور سعيد بن غليفص القحطاني محاضرة بعنوان :( حال أمهات المؤمنين مع العبادة) بجامع الشيخ ابن عمار بحي البديعة بعد أذان العشاء.