مسلحون يغتالون ضابطا بمنطقة “القوارشة” بمدينة بنغازي الليبية

اغتال مسلحون مجهولون أمس الجمعة، ضابطا تابعا لقاعدة بنينا الجوية بمنطقة القوارشة بمدينة بنغازي.

وقال مدير المركز الإعلامي بمستشفى الهواري،هاني العريبي، :”إن مستشفى الهواري استقبل جثة عبدالسلام علي الشهوبي والذي اغتيل بمنطقة القوارشة بعد خروجة من المسجد، جراء إطلاق وابل من الرصاص عليه”، مشيرا إلي انه تم نقل الجثة الى “مركز بنغازي 1200″ لتشريحها ” .

وتشهد مدينة بنغازي إنفلاتا أمنيا كبيرا، يتمثل في اختطاف واغتيالات طالت عسكريين وناشطين، كان آخرها المحامية سلوى بوقعيقيص.

وتصاعد التوتر في شرق البلاد إثر إعلان اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حربا على المجموعات المسلحة شرق البلاد، في خطوة لاقت دعم بعض ضباط الجيش.

أ ش أ