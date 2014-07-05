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سموحة: بازل لم يطلب حمودي .. واللاعب: أركز في الدوري

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سموحة: بازل لم يطلب حمودي .. واللاعب: أركز في الدوري سموحة: بازل لم يطلب حمودي .. واللاعب: أركز في الدوري

نفى عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة أن يكون هناك عرضا رسميا من بازل السويسري لضم أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق، وذلك قبل مواجهة الأهلي الحاسمة للدوري يوم الأثنين المقبل.

وكانت تقارير حول وصول عرض لحمودي من قبل بازل السويسري قبل أن ينفيه النادي واللاعب.

وقال حنفي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "حمودي يضع كامل تركيزه حاليا على المسابقة، ولم يصلنا أي عرض رسمي من أجل ضمه لبازل الموسم المقبل".

ومن جهته أكد حمودي على تركيزه في مباراة الأهلي المقبلة التي تحدد بطل الدوري.

وأشار لـFilGoal.com "حتى لو وصلني عروض الآن لن أنظر لها مطلقا، أضع كامل تركيزي مع سموحة أمام الأهلي من أجل التتويج بالدوري".

وأضاف "عقدي مستمر مع سموحة ثلاث سنوات فكيف يصلني العرض؟ .. دعونا نركز على الدوري فنحن على أبواب مرحلة تاريخية".

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