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ميدو يضم دومينيك لقائمة الزمالك رغم استبعاده

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ميدو يضم دومينيك لقائمة الزمالك رغم استبعاده ميدو يضم دومينيك لقائمة الزمالك رغم استبعاده

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهتي بتروجيت في ختام الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري، ثم حرس الحدود في ربع نهائي كأس .

ويلعب الزمالك مع بتروجيت يوم الأثنين على ملعب الإسكندرية، ثم يوم 10 يوليو الجاري مع الحدود على ملعب المكس ويعسكر الفريق للمواجهتين في الإسكندرية.

وضم ميدو دومينيك دا سيلفا للقائمة رغم صدور قرار باستبعاده ضمن سبعة أسماء شملت أحمد جعفر، محمود فتح الله، أحمد سمير، إسلام عوض، نور السيد ومحمد إبراهيم.

وخرج عبد الواحد السيد قائد الزمالك من القائمة تمهيدا لمنح الفرصة لأحد الثنائي جنش ومحمد أبو جبل.

وخضع أحمد علي لتدريبات تأهيلية في معسكر الزمالك بعد إصابته بكدمة قوية أمام سموحة.

وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمود حمدي

الدفاع: حمادة طلبة – صلاح سليمان – ياسر إبراهيم – حازم إمام – عمر جابر – محمد عبد الشافي

الوسط: أحمد توفيق – مؤمن زكريا – عمر إسماعيل يوسف – يوسف محي – مصطفى فتحي - حسين خالد - طارق نور – سعد جمال

الهجوم: يوسف أوباما – محمد عبد المجيد – دومينيك دا سيلفا – أحمد علي – عرفة السيد

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