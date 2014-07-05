فرقة توشكى تمثل مصر فى المهرجان الدولى للحكايات بالمغرب

قال محمد ادريس مدير عام الثقافة بأسوان أان فرقة توشكي للفنون التلقائية التابعة لفرع ثقافة اسوان ستشارك في فاعليات الدورة رقم 11 من المهرجان الدولي للحكايات في دولة المغرب الشقيق والذي يقام خلال الفترة من 15 الي 22 يوليو الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب .

واضاف إدريس ان فرقة توشكي تمثل جمهورية مصر العربية في هذا المهرجان وسوف تقدم الفرقة العديد من التابلوهات الفنية التي توضح للجمهور العادات والتقاليد المصرية خاصة في جنوب مصر والتي تحمل معها التراث الشعبي والفلكلور الذي تتميز به محافظة اسوان .

موضحًا :” أن فرقة توشكي تضم 15 راقصًا وفنانًا وحصدت العديد من الجوائز في العديد من المهرجانات التي شاركت فيها سواءا علي المستوي المحلي او العالمي .