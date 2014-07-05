أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرقة توشكى تمثل مصر فى المهرجان الدولى للحكايات بالمغرب

Google+ Print
فرقة توشكى تمثل مصر فى المهرجان الدولى للحكايات بالمغرب فرقة توشكى تمثل مصر فى المهرجان الدولى للحكايات بالمغرب

قال محمد ادريس مدير عام الثقافة بأسوان أان فرقة  توشكي للفنون التلقائية التابعة لفرع ثقافة اسوان ستشارك في فاعليات الدورة رقم 11 من المهرجان الدولي للحكايات في دولة المغرب الشقيق والذي يقام خلال الفترة من 15 الي 22 يوليو الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب .

واضاف إدريس ان فرقة توشكي تمثل جمهورية العربية في هذا المهرجان وسوف تقدم الفرقة العديد من التابلوهات الفنية التي توضح للجمهور العادات والتقاليد المصرية خاصة في جنوب مصر والتي تحمل معها التراث الشعبي والفلكلور الذي تتميز به محافظة اسوان .

موضحًا :” أن فرقة توشكي تضم 15 راقصًا وفنانًا وحصدت العديد من الجوائز في العديد من المهرجانات التي شاركت فيها سواءا علي المستوي المحلي او العالمي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض