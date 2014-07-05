أمطار وانخفاض درجات الحرارة في الشارقة

شهدت مناطق عدة في إمارة الشارقة سقوط أمطار، تراوحت بين الغزيرة والخفيفة، مصحوبة برياح شديدة مع انخفاض درجات الحرارة، مع سقوط برد، حيث استمرت الأمطار لمدة ساعتين، على فترات متقاطعة، وذلك حسب شهود عيان في المنطقة.

وتفصيلاً، شهدت مناطق حمدة، ومليحة، والذيد، والفاية، في نحو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر أمس سقوط أمطار، تترواح ما بين الغزيرة والمتوسطة، وكانت مصحوبة برياح شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة التي وصلت إلى 26 درجة مئوية، حيث سقطت في منطقة حمدة »برد« بكميات كبيرة.

وقال إبراهيم الجروان العالم الفلكي، والمشرف على القبة السماوية بالشارقة لـ»البيان« إن هذه الأمطار تسمى أمطار »روائح الصيف« وهي عادة تأتي في شهر يوليو وتستمر لما بعده، مشيراً إلى أن هذه الأمطار تأتي نتيجة وجود كتل ركامية هوائية رطبة قادمة من بحر العرب وعمان، وتتكاثر فوق جبال الحجر في عمان والإمارات، مكونة بذلك سحابة ركامية ممطرة، وتحديداً على المناطق المحيطة بالجبال، وأحياناً تتجه إلى المناطق الساحلية.

وأضاف الجروان: إن هذه الأمطار تأتي كل عام وتتسبب في سقوط كميات كبيرة من البرد، وتخفض فيها درجات الحرارة، التي وصلت في المناطق التي سقطت فيها الأمطار إلى 26 درجة مئوية، بينما وصلت درجات الحرارة في مدينة الشارقة إلى 44 درجة.

وقد انتشرت في الشوارع فرق من عمال بلديات كل من مليحة والذيد في الشوارع والميادين، التي تجمعت فيها الأمطار بمركباتهم، وذلك لسحب كميات المياه المتجمعة في هذه الشوارع والميادين.