القضاء على حساسية المواد الحافظة لدى الطلبة

أعلنت ميسون الشاعر نائب مدير إدارة ورئيس قسم التغذية والتعليم الطبي المستمر في منطقة الشارقة الطبية أن مبادرة التوعية بالغذاء الصحي التي أطلقتها »طبية الشارقة« في العام الدراسي 2013 - 2014 بالتزامن مع مبادرة المقاصف المدرسية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة شملت 28,737 طالب وطالبة من مدارس الحلقة الاولى الحكومية والخاصة ما يعد رقما قياسيا للتوعية المباشرة للتلاميذ من الفئة العمرية 6 الى 10 سنوات.

وذكرت ان لغة الاحصائيات تتحدث وتؤكد نجاح المبادرة في القضاء على حالات الحساسية المسجلة و المرتبطة بالمواد الحافظة و الملونات و المنكهات لطلاب المدارس الملتزمين بحيثيات المبادرة والتي تم رصدها بعد الفسحة الاولى والثانية من ترجيع وآلام فى البطن يتواصل اليوم الثاني الى حساسية جلدية وحكة فى الجلد ومنابت الشعر .

وجبات صحية

وقالت منذ انطلاقة مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة ودعمه لتعزيز صحة الطالب كمرحلة اولى في المدارس الحكومية من خلال توفير الوجبات الصحية التي تقدم بأسعار رمزية في المقاصف المدرسية تمكنا من تعزيز الصحة لدى الفئة الملتزمة من المدارس اهداف فى اتباع المبادرة بصورة أسرع وأكثر فاعلية .

وتحدثت الشاعر عن كتيب الشخصيات الكرتونية مريم وحسون التي تهدف الى التوعية بأهمية الغذاء الصحي و النشاط البدني، لافتة الى انه تم توزيع الكتيب على 134 مدرسة من الحلقة الأولى التأسيسية الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 10 سنوات ليساهم بمحتواه العلمي التثقيفي المنوع في تغيير نمط الحياة عند الاطفال مع دعم الوجبة الصحية بالمقاصف المدرسية.

صحتك بين يديك

و ذكرت أن مبادرة السمنة (صحتك بين يديك) التي تقام ضمن الحدث لعامها الثاني على التوالي اظهرت أن 109 طلاب يعانون السمنة من 189 حالة تم اكتشافها في 7 مدارس طبق البرنامج عليها, حيث غيرت المبادرة حياة الطلاب من نشاط بدني إلى نظام غذائي لنمط حياة صحي بشكل يومي و تم تكريم من نجح في تخفيض وزنه برعاية الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية في أكبر مناسبة عالمية مرتبطة بالمدارس و هو يوم الحليب العالمي فى الثالث من يونيو .

نتائج

عبرت نائب مدير إدارة ورئيس قسم التغذية والتعليم الطبي المستمر في منطقة الشارقة الطبية عن سعادتها بالنتائج , مؤكدة انها مؤشر هام على تحقيق بعض الاهداف الاستراتيجية لمبادرة المقاصف المدرسية من تعزيز الصحة وخلق حالة من المنافسة بين الجهات التربوية والصحية على تنفيد برامج في السمنة والصحة و هو ما تصبو إليه القيادة الرشيدة وتتميز به امارة الشارقة , متمنية استمرار الدعم والتوسع خاصة في القطاع الخاص لتعم الفائدة على المدارس جميعها.