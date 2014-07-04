وكيل وزارة الشباب : ستاد أسوان جاهز لاستضافة نهائى كأس مصر

أكد هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن استاد أسوان الرياضى جاهز للافتتاح واستضافة نهائى كأسى مصر لكرة القدم.

وأضاف رشدى أن هناك لجنة من الوزارة ستتفقد استاد المحافظة الرياضى لتصوير فيلم وثائقى عن تطوير الاستاد استعدادًا لافتتاحه في نهائى كأس مصر يوم 19 يوليو الجارى،موضحًا أن الفيلم الوثائقى ستكون مدته نحو 10 دقائق.

وقال رشدى إن :”فيلم استاد أسوان الرياضى يعد الثالث على مستوى الجمهورية لأن الأول كان لأستاد بورسعيد والثانى لاستاد الإسكندرية”،مشيرًا إلى أن ذلك الفيلم يعد مادة علمية عن الاستاد وسيساهم في التسويق له عالميًا،مما يؤدى إلى فتح مجال السياحة الرياضية بأسوان.