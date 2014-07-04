كيف بدت النجمات بعيداً عن الأضواء؟

تخفّ ضغوطات العمل على الممثلات في شهر رمضان المبارك، بعد أن يُنجزن تصوير مشاهد الأعمال الدراميّة، التي ستعرض في هذا الشهر، كما تتوقف الحفلات الغنائية احتراماً لطقوس الشهر الفضيل وقدسيّته. لذلك، تستغلّ الكثيرات منهنّ الفرصة لأخذ راحة من العمل وقضاء إجازة هادئة. فكيف بدت النجمات خارج أوقات العمل وفي الملابس اليوميّة المريحة؟

تُحاول النجمات المحافظة على أناقتهنّ، بشكل مستمرّ، بغض النظر عن المناسبة أو الوقت، في ظلّ وجود وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي تتيح لنا أن نرافقهنّ في أوقات الراحة والإجازات، وأينما ذهبن، وكيفما تحرّكن، عن طريق الصور التي يقمن بعرضها. وقد عرضت مؤخّراً معظم النجمات صورهن في الإجازات والرحلات الصيفيّة، حيث بدون في إطلالات لم تقلّ أناقة عن الإطلالات المعتادة، لكن بلمسات أكثر مرحاً وبأسلوب أكثر عصريّة، ومنهن نانسي عجرم التي اختارت مدينة لندن للعطلة، مثلما فعلت كلٌّ من إليسا وكارول سماحة اللتان اختارتا نفس المدينة أيضاً، بينما قصدت أمل بوشوشة مدينة باريس لقضاء عطلة على الموضة، بخلاف أحلام التي ذهبت إلى مدينة روما للتسوّق، فيما فضّلت مايا دياب وميريام فارس البقاء في بيروت للتمتع بأجوائها الصيفيّة اللطيفة.

وكانت معظم اختيارات النجمات للعطلة هي السراويل المُعرّقة الصيفيّة، مثل التي اختارتها هيفاء وهبي ومقدّمة البرامج ألين وطفة وأصالة نصري، أو سراويل الجينز المريحة التي كانت اختيار كارول وإليسا ونانسي، أو الملابس القطنية الرياضيّة المريحة التي اختارتها ميريام فارس.

أعتقد أنّ النجمات قد بدون أكثر شباباً وعفويّة بهذه الإطلالات البسيطة. لكن أنت ما رأيك بها؛ هل ناسبتهنّ؟

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