نعومي تفتتح المعرض الثالث في مول الظهران بالدمام

افتتحت "نعومي" Nayomi العلامة الرائدة لللانجيري في الوطن العربي معرضاً ثالثاً لقصر الأميرة في الظهران مول بالدمام، السعودية، وذلك بعد النجاح الذي حققه افتتاح معارض قصر الأميرة الأخير في مول العرب والسلام مول بجدة. ويقدم معرض نعومي قصر الأميرة تجربة تسوق جديدة وفريدة من نوعها لزبائنها الأعزاء. بداية مع المدخل البراق الذي يأخذ الزبائن الى عالم حالم ليكتشفوا اسراراه. ومن ثم تشكيلات خلابة مُختارة بدقة تُزين النوافذ الكبيرة لتوقظ الاحلام بداخلكِ. جانب أخر بالمعرض لا يمكن نسيانه وهو قسم خصيصاً للعرائس، يشمل مقاعد ومساعدة مختصة للمساعدة على الدوام، تكتمل تجربة التسوق الممتعة مع غرف عديدة لتبديل الملابس ذو تصميم خلاب ورائع وشاشة عرض كبيرة.

احرصي على زيارة معرض "نعومي" Nayomi الجديد في مول الظهران في الدمام، لتحصلي على تجربة حالمة، ورائعة.