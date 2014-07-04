يونايتد يشعل سباقه مع برشلونة على كوادرادو

أشعل مانشستر يونايتد سباق الحصول على توقيع خوان كوادرادو لاعب وسط فيورنتينا ومنتخب كولومبيا بعدما تقدم بعرض بلغ 50 مليون يورو.

صحيفة بيلد الألمانية أكدت يوم الجمعة أن عرض يونايتد قد يضايق كثيرا برشلونة في سوق الانتقالات، كون النادي الكتالوني لم يرغب في دخول سباق عروض على خدمات اللاعب.

كوادرادو يتألق مع كولومبيا في كأس العالم 2014، وقد وصلت بلاده لدور الثمانية وتلعب ضد البرازيل.

وكان بايرن ميونيخ طامحا في الحصول على خدمات اللاعب أيضا، لكن يونايتد الأكثر رغبة في إتمام الصفقة والأكثر تقدما بالعروض وتفاوضا مع فيورنتينا.

يونايتد يسعى لبناء توليفة جديدة تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال، وقد بدأ النادي بضم لوك شو من ساوثامبتون وأندر إيريرا من أثليتك بلباو.