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Cara Delevingne: وجه YSL الجديد

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Cara Delevingne: وجه YSL الجديد Cara Delevingne: وجه YSL الجديد

أطلقت دار Yves Saint Laurent أحدث ماسكرا لها، وهي"بايبي دول" Baby Doll، وقد اختارت أكثر عارضات الأزياء انهماكاً بالعمل وشهرة Cara Delevingne!
حصلت الماسكرا هذه على براءة اختراع مزدوجة، بفضل ريشتها الرفيعة والكثيفة، في الوقت عينه، بحيث إنّ شعيرات الريشة من الجهة الكثيفة تكون بعيدة عن بعضها، لتطلو رموشك. أمّا الجهة الرفيعة قتكون شعيراتها قريبة من بعضها لضمان رسم وتحديد كلّ شعرة من الرموش. كما حصلت التركيبة أيضاً على براءتي اختراع بفضل جزيئة مادة "غرافان" الرائجة اليوم في عالم العلوم. وبفضل هذه المادة تُعطيك هذه الماسكرا رموشاً مرسومة ومرنة، تُقاوم عوامل الطقس.
لقد تمّت تجربة الماسكرا بحيث وضعتها إحدى العارضات عند الساعة 11 صباحاً إلى 9 مساءً ولم تتغيّر حالها البتة. بالإضافة إلى ذلك، هي سهلة التنظيف، وكلّ ما عليك فعله هو غسل عينيك بمياه فاترة بعض الشيء.

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سيدتي