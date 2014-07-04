أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الدوما» يقر قانونًا يقضي بحماية البيانات الشخصية للروس

Google+ Print

أقر مجلس الدوما الروسي، الجمعة، قانونا يلزم الشركات الأجنبية المالكة لخدمات البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعدم حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.

وتشمل البيانات الشخصية عناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الشخصية.

وينص القانون على أنه «عند جمع البيانات الشخصية، بما في ذلك بواسطة الإنترنت، يلتزم المشغل بضمان تسجيل وتنظيم وجمع وتحديث واستخراج البيانات الشخصية للمواطنين الروس باستخدام قواعد البيانات الموجودة داخل روسيا الاتحادية».

كما يتضمن مشروع القانون فرض بعض العقوبات على الشركات الأجنبية التي تخالف أحكامه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه