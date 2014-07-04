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بالفيديو.. هند صبرى تعليقًا على هجوم عمرو مصطفى: «ميتّردش عليه .. وكلامه عُنصرى»

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بالفيديو.. هند صبرى تعليقًا على هجوم عمرو مصطفى: «ميتّردش عليه .. وكلامه عُنصرى» بالفيديو.. هند صبرى تعليقًا على هجوم عمرو مصطفى: «ميتّردش عليه .. وكلامه عُنصرى»

إمبراطورية مين

 

دافعت النجمة التونسية هند صبري عن مسلسلها التليفزيوني الجديد “إمبراطورية مين؟” من هجوم الملحن والمطرب عمرو مصطفى، الذى يرى أن العمل مسيء إلى .

وقالت هند خلال استضافتها في الحلقة الخامسة من برنامج “ولا تحلم” من تقديم نيشان الخميس 3 يوليو، “في كلام ميتردش عليه وفي كلام كذب وافتراء، وأدعو عمرو مصطفى إلى متابعة المسلسل جيد، لأنه من الواضح أنه لم يفهم شخصية “أميرة” التي أجسدها في أحداث المسلسل، فهي وطنية ومؤمنة بأن بلدها مصر تحسنت أحوالها من بعد ثورة 25 يناير، كما أنها شخصية إيجابية ومتفائلة بمستقبل بلدها”.

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