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تسريحات للصيف من وحي نجمات "كان" 2013

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تسريحات للصيف من وحي نجمات "كان" 2013 تسريحات للصيف من وحي نجمات "كان" 2013

تحضّرت النّجمات العالميّات ككلّ سنة للمهرجان الضخم "مهرجان كان السينمائيّ"، وأطلّت كلّ واحدة منهنّ بتسريحة ومكياج مميّزين. وعلى هذا الأساس، اخترنا لك أجمل التسريحات البسيطة، كون معظم النّجمات العالميّات يخترن البساطة كعنوان لجمالهنّ وأنوثتهنّ.
وهنا، في هذه الصور، تجدين تسريحات تليق بصيفك الحارّ: لمناسبات النهار ولأمسيات الليل.
جاءت هذه التسريحات بمعظمها على شكل كعكة شعر ملفوفة وصغيرة، بعضها مزيّن باكسسوارت لامعة. لكنّ عدداً من النّجمات أطلّ بتسريحات شعر مالسة أو "ريترو" ومصفوفة على جهة واحدة من العنق، فيما دخلت الضفائر ببعض التسريحات، فكانت على شكل تاج أو ذيل جانبيّ.
لذلك، نصيحتنا لك هي متابعة جميع هذه التسريحات، كي تختاري منها الأنسب، من أجل إطلالة صيفيّة بامتياز. كما ننصحك باختيار مكياجك من وحي النّجمات أيضاً كونهنّ متألّقات على خطوط مكياج 2013.

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سيدتي