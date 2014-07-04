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برلماني روسي : الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن دخلت مرحلة المواجهة

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برلماني روسي : الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن دخلت مرحلة المواجهة برلماني روسي : الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن دخلت مرحلة المواجهة

أليكسي بوشكوف

أكد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف، أن الولايات المتحدة دخلت عملياً مرحلة المواجهة في “الحرب الباردة” ضد روسيا.

وقال”بوشكوف” مساء اليوم الجمعة لقناة “روسيا 24″ الروسية: ” لقد أكدت إدارة باراك أوباما أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة الحرب الباردة ضدنا”.

وأوضح البرلماني الروسي أن التصريحات الأمريكية عن إعداد استراتيجية لردع روسيا ووصف موسكو بالطرف المعتدي على أوكرانيا، وإهمال أهمية التعاون الروسي الأمريكي يوحي وكأن ” واشنطن قررت نسف أية آفاق لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية”.

وأضاف “بوشكوف” :”يبدو وكأن حربا باردة أُعلنت علينا بشكل رسمي”.

ولفت إلى أن السياسة التي يطبقها حالياً الرئيس الأمريكي هي “سياسة لعزل روسيا دولياً”، موضحاً أن هذا يمثل “عودة إلى لغة ومنطق الحرب الباردة وسياسة العزل”.

وأكد البرلماني الروسي أن ” تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية لن يحدث في المستقبل المنظور، معربا عن اعتقاده بأن إدارة باراك أوباما قد حددت اختياراتها بالوقوف “ضد تطبيع العلاقات مع روسيا”.
> وقال “بوشكوف” : “إنهم يقطعون كل الاتصالات وينهون كل المحادثات وكل التعاون، لافتاً إلى أن روسيا والولايات المتحدة دخلتا عمليا مرحلة المواجهة”.

أ.ش.أ

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