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تخلّصي من مشاكل بشرتك الدهنيّة بالبقدونس!

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تخلّصي من مشاكل بشرتك الدهنيّة بالبقدونس! تخلّصي من مشاكل بشرتك الدهنيّة بالبقدونس!

من المؤكَّد أنَّ البشرة الدهنيَّة قد تتعرَّض لكثير من المشاكل، كالحبوب والبثور والرؤوس السَّوداء والمظهر الشَّاحب، وذلك باعتبارها أكثر أنواع البشرة إفرازاً للدُّهون. ولتنظيف هذه البشرة والاعتناء بها، يُمكنك صنع غسول لتنظيف البشرة وتخليصها من المشاكل التي تتعرَّض لها في نفس الوقت، بدلاً من استخدام منتجات تنظيف البشرة الكيميائيَّة التي قد تزيد من مشاكل البشرة الدهنيَّة وتفاقم من ظهور الحبوب والبثور فيها...
تحتاجين إلى:
• بقدونس مفروم.
• نصف ليمونة.
• علبة غسول قديمة.
الطَّريقة:
1- سخِّني الماء جيّداً، ثمَّ أضيفي إليه البقدونس.
2- بعد فوران الماء، أبعدي القدر عن النار، واتركيها حتّى يُصبح الماء دافئاً.
3- أضيفي الليمون، ثمَّ اسكبي الغسول في العلبة، وضعيه في الثَّلاجة، ويُفضَّل عدم تصفية البقدونس.
4- يُمكنك البدء باستخدام الغسول بعد يومين من حفظه في الثَّلاجة.
طريقة استخدام الغسول:
1- نظِّفي وجهك جيِّداً.
2- أحضري قطنة، وضعي عليها القليل من المحلول، بعد رجِّ العلبة جيِّداً.
3- دلِّكي وجهك بالقطنة لمدَّة 5 دقائق يوميَّاً قبل النَّوم.
4- جدِّدي الغسول كلّ أسبوعين.

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سيدتي