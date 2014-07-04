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مواطن جورجي يتسبب في وفاة رضيعه لانشغاله بتبادل «الصور الجنسية»

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كشفت تحريات محكمة أمريكية أن مواطنًا جورجيًا ترك رضيعه البالغ 22 شهرًا في السيارة معرضًا لأشعة الشمس لمدة 7 ساعات حتى مات، لانشغاله بتبادل الصور والرسائل الجنسية مع فتيات.

كان موقع «سي.إن.إن» الأمريكي، قال، الجمعة، إن حقائق جديدة تكشفت خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة، الثلاثاء الماضي، بشأن قضية وفاة رضيع مواطن جورجيا، روس هارس، الذي وصفه المدعون بأنه زوج غير مخلص يريد حياة خالية من الأطفال.

وكشفت التحريات أن الرضيع الذي كان يبلغ من العمر 22 شهرًا توفي بعد أن تركه والده عالقًا في السيارة لمدة 7 ساعات عرضة لأشعة الشمس الحارقة بعد أن ربطه في المقعد بحزام الأمان بينما كان الأب البالغ من العمر 33 عامًا مشغولاً بتبادل الرسائل والصور«الجنسية» مع النساء.

كانت الشرطة اتهمت «هارس» بترك طفله عالقًا في مقعد السيارة في أحد المواقف القريبة من مقر عمله تحت أشعة الشمس الحارقة في 18 يونيو الماضي بينما ذهب هو إلى العمل.

من جانبه قال رئيس قضاة مقاطعة كوب، فرانك كوكس، إنه وفقًا للمعلومات التي تكشفت حديثّا يصبح هناك دليل إدانة ضد «هارس» بتهمة قتل الأطفال بالقسوة والإهمال، ورفض الإفراج عنه بكفالة بعد أن أدعى«هارس» أنه غير مذنب.

ويواجه «هارس» تهمة أخرى تتعلق باستغلاله للفتيات القاصرات جنسيًا بالإضافة إلى تهمة قتل طفله.

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