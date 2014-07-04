الخرباوى: “الإخوان” استخدموا أموال التنظيم الدولي في دعم الحملة الرئاسية لأوباما

كشف القيادي الإخواني المنشق، ثروت الخرباوي، حقيقة الإخوان وأفكارهم المتطرفة من خلال رؤية خبير وتجربة سنوات عايش خلالها الجماعة وخرج في النهاية مقتنعا بأنها منحرفة عن صحيح الدين، مؤكدا أن التنظيم الدولي للجماعة ساهم في تمويل الحملة الرئاسية للرئيس الأمريكي، باراك أوباما.

وأكد ثروت الخرباوي،القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات لصحيفة العرب اللندنية، أن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها عبدالفتاح السيسي بأغلبية ساحقة، قضت على مستقبل الإخوان في مصر، لأنها منحته شرعية انتخابية لحكم البلاد، وقطعت الطريق أمام حديث الجماعة الإرهابية حول شرعية مرسي السابقة.

وتوقع الخرباوي، ألا يحدث أي تغيير في الموقف القطري حيال مصر، قائلا: سيظل معاديا للنظام المصري، لافتا إلى أن الأمير تميم بن حمد رؤاه إخوانية وينتمي فكريا لتنظيم الإخوان، ومتأثر بفكر يوسف القرضاوي الذي يعتبره أستاذا له.

فى سياق آخر، ذكر القيادي الإخواني السابق، إن الإخوان استخدموا أموال التنظيم الدولي في دعم الحملة الرئاسية لباراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الماضية، وشارك بعضهم في تلك الحملة، ومنهم جهاد الحداد القيادي بالتنظيم الدولي والذي كان ضمن الحملة الرئاسية، وضمن معاوني مرسي.