زوجة عضو بالأسرة الحاكمة في عمان تقاضي فندقا بعد خسارة 3 مليون دولار في القمار

قاضت زوجة مسؤول كبير في الخارجية العمانية إدارة فندق شهير في لندن بعدما خسرت ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار في لعب القمار في ليلة واحدة.

وقالت نورة الضاهر إن العاملين في الفندق استغلوا إدمانها للعب القمار.

ويحتل زوج الضاهر منصب أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

وأمام المحكمة قالت زوجة المسؤول العماني إن العاملين في الفندق كان ينبغي عليهم أن يطالبوها بالتوقف بدلا من السماح لها بمواصلة المقامرة.

من جانبها رفضت إدارة فندق ريتز كارلتون هذه الادعاءات.

وكانت إدارة الفندق قد شكت نورة الضاهر مؤكدة أنها تدين لهم بمبلغ 1.7 مليون دولار وإنها كتبت لهم شيكات دون رصيد.

وأكدت جريدة الديلي ميل البريطانية أن الضاهر، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، خسرت هذا المبلغ في غضون ساعات قليلة في سهرة قضتها في عدة صالات قمار في الفندق خلال أبريل الماضي.

وقالت الضاهر للمحكمة إن عددًا من العاملين اصطفوا خلفها وهي تلعب واستمروا في تحفيزها مرددين عبارات مثل “في خدمة الاميرة”، “أي خدمة للأميرة نورة” رغم علمهم بإدمانها المقامرة.

وأضافت إنه بعدما زادت خسارتها إلى حد معين وقف الموظفون خلفها حاملين شيكات واستمروا في منحها الشيكات لتواصل اللعب حتى وصلت خسارتها إلى ما يقرب من 3.5 مليون دولار.