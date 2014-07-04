ديوكوفيتش يصعد لنهائي ويمبلدون بعد تغلبه على البلغاري ديمتروف

صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى الدور النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه اليوم الجمعة على البلغاري جريجور ديمتروف بثلاثة مجموعة مقابل مجموعة.

وحسم المصنف الأول في البطولة المجموعة الأولى بنتيجة 6/4، قبل أن يعادل ديمتروف النتيجة ويفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 6/3،إلا أن نوفاك نجح في الفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي بنفس النتيجة 7/6.

وأشاد نوفاك ديوكوفيتش باللاعب البلغاري بعد المباراة، قائلا “انه نجم المستقبل”، مشيرا إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة جدا.

ويواجه اللاعب الصربي الفائز من مباراة السويسري روجر فيدرير والكندي ميلوش راونيتش.

أ ش أ