«السوري الإلكتروني» يخترق «الدفاع الإسرائيلية» على «تويتر» ويحذر من تسريب نووي

اخترق ما يعرف باسم الجيش السوري الالكتروني، حسابا لقوات الدفاع الاسرائيلية على “تويتر”، ونشروا على الحساب تحذيرات من حدوث تسرب نووي محتمل بفعل الهجمات الصاروخية.

وجاء في حساب تويتر المنسوب لقوات الدفاع الاسرائيلية ( IDF (@IDFSpokesperson،بحسب ما ذكرت روسيا اليوم، أن تسريبات نووية محتملة قد حدثت نتيجة الهجوم الصاروخي على منطقة مفاعل ديمونة، وأحدث هذا الخبر نوعا من الذعر بين متابعي الحساب، الذين يبلغ عددهم 215 ألفا.

ونشر ما يسمى بالجيش السوري الالكتروني، لقطات مصورة توضح كيفية نجاحها في اختراق الحساب على شبكة “تويتر”.

واعتذرت قوات الدفاع الاسرائيلية في وقت لاحق عن التغريدة التي تسببت ببلبلة كبيرة، وأخبرت المتابعين أنها كانت كاذبة، وأن قوات الدفاع “ستواصل حربها على الإرهاب على جميع الجبهات، وحتى الالكترونية منها”.

جاء ذلك بعد أيام من قيام الجيش السوري الالكتروني أيضا بمهاجمة أخبار رسمية على حسابات وزارة الدفاع الاسرائيلية، ونشروا في تعليقاتهم عليها الكثير من الدعاية السياسية المضادة.

ولم تفصح مجموعة الجيش الالكتروني بالطبع عن الطريقة التي اتبعت في اختراق الحساب. ويأتي هذا الاختراق ضمن سلسلة طويلة من الهجمات الإلكترونية التي نفذتها المجموعة ضد أهداف أجنبية سياسية وإعلامية.